Colta da malore in montagna, soccorsa e trasportata con l’elicottero in ospedale

Una donna è stata soccorsa dal personale medico infermieristico, nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio, a seguito di un malore che l'ha colta mentre si trovava nella zona del bivacco Perugini, nel territorio comunale di Cimolais.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso che ha preso in carico la donna, poi trasportata in volo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, per tutte le cure del caso.

Gli infermieri della Sores hanno attivati anche i volontari del soccorso alpino