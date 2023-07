Maltempo, la Protezione civile dirama il bollettino: allerta gialla per le prossime ore

La Protezione civile Fvg ha diffuso il bollettino meteorologico in cui prevede una allerta gialla difficili condizioni meteo. Da giovedì pomeriggio, 13 luglio, sono previsti probabili rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti, con pause anche prolungate di tempo più stabile.

Dal pomeriggio soffierà Bora moderata e in serata l'atmosfera sarà più stabile. Sono anche previsti dovunque in regione temporali sparsi e temporali localmente forti. I forti rovesci potrebbero causare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.

Il direttore del servizio di previsione e prevenzione, Claudio Garlatti, ha indicato il livello di attenzione per il sistema di Protezione civile raccomandando la massima vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all'aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento. Inoltre, si raccomanda ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l'attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti.

Il maltempo in provincia di Udine

Diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio per il maltempo in Friuli. Alberi e rami caduti sulle strade del Medio Friuli e del Cividalese.



Sono stati 13 gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Udine (9 sono stati gli interventi conclusi dal comando di Trieste, 3 quelli per il comando di Gorizia e uno per il comando di Pordenone).

Dopo circa 4 ore di lavoro la situazione è in netto miglioramento e alle 8 di mercoledì 12 luglio gli interventi riconducibili al maltempo ancora da eseguire erano 5 in tutto il territorio regionale.

A Cervignano due alberi sono caduti su due natanti da diporto, regolarmente ormeggiati sul fiume Ausa, causando lievi danni alle imbarcazioni. I proprietari hanno liberato le barche dai rami, mentre i vigili del fuoco hanno rimosso i tronchi che ostruivano la stradina di fianco al fiume.