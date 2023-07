l’inchiesta

Cibi non biologici, carne e pesce non ammessi (e non italiani): le accuse contestate alla società che si occupava delle mense

Sotto la lente, non più soltanto il servizio di ristorazione delle scuole dell’infanzia statali, ma anche quelli di nidi comunali e centri ricreativi estivi e delle università di Udine, Trieste e Gemona (che l’Agenzia regionale per il diritto allo studio aveva affidato alla Sodexo nel 2016 e prorogato fino al 2023 per un valore pari a 13,2 milioni di euro)

Luana de Francisco