Maltempo, le immagini da Latisana: alberi sulle strade e sugli edifici, decine gli interventi dei vigili del fuoco

Ingentissimi i danni riportati da Latisana e a Latisanotta. A fare un primo bilancio è sindaco Lanfranco Sette che ha così commentato il maltempo che nella notte tra mercoledì e giovedì si è abbattuto sulla Bassa colpendo in particolar modo la zona di Latisana. Al momento, come riporta il primo cittadino, Via Roma e Via Gaspari si presentano con molti alberi divelti dal parco Gaspari. La situazione peggiore si registra però in via Trieste dove numerose abitazioni sono state scoperchiate e si sono riempite d’acqua. In un caso un tetto è letteralmente volato via planando su alcune auto parcheggiate. La protezione civile è al lavoro con i vigili del fuoco e verranno utilizzati anche i macchinari del Comune per rimuovere i detriti e gli alberi”. Il sindaco raccomanda di evitare, per ora le arterie principali della città. Qui la situazione aggiornata