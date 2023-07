Doppio incidente in A23, scontro tra pullman e mezzo pesante prima di una galleria a Chiusaforte

Doppio incidente in A23. Quattro persone sono state soccorse intorno alle 23 di mercoledì, 12 luglio, dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la A23, direzione Gemona del Friuli - Udine. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati due veicoli. Quattro le persone che sono rimaste ferite.



Sul posto sono arrivate due ambulanze provenienti da Tolmezzo e da Gemona del Friuli e l'elisoccorso. Hanno attivato per quanto di competenza, i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Le quattro persone sono state trasportate in ospedale a Tolmezzo: non sono gravi.

Il secondo incidente intorno alle 7.15 di giovedì, 13 luglio, poco prima della galleria di Chiusaforte: coinvolti un pullman e un mezzo pesante che si sarebbero scontrati in un tamponamento. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Attivati polizia stradale e vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento