Oltre 300 persone al corteo per salvare i tigli all'ex fiera di Pordenone

PORDENONE. Si è mosso poco dopo le 18 di giovedì 13 luglio dall'ex fiera di Pordenone, il corteo dei cittadini contrari alla decisione dell'amministrazione comunale di abbattere 53 tigli sani all'ex fiera (in un primo momento erano 68) nell'ambito del progetto di riqualificazione denominato Polo young.

Pordenone, la protesta contro l'abbattimento dei tigli

Oltre 300 le persone che si sono radunate in via Molinari e che, attraverso le vie Matteotti, XXX Aprile, corso Garibaldi, piazzetta Cavour, piazza XX Settembre, viale Martelli, via dei Molini, piazza della Motta, via del Mercato e corso Vittorio Emanuele, raggiungeranno il municipio, il luogo dove è stato deciso il progetto.

Il corteo è stato preceduto da uno striscione che recita "Giù le mani dal polmone verde dell'ex Fiera", firmato "I cittadini uniti di Pordenone".

La spiegazione della bontà del progetto da parte del sindaco Alessandro Ciriani e degli assessori della sua giunta, in una conferenza stampa definita "Operazione verità", non ha convinto i manifestanti. L'amministrazione, però, non intende recedere.