Sacile, auto finisce nel fiume Livenza: recuperato il corpo di un anziano

SACILE. I vigili del fuoco sono al lavoro per recuperare un’auto nel fiume Livenza a Sacile. L’auto è stata vista inabissarsi all’altezza di via Ponte Lacchin intorno alle 6.45.



Sul posto si sono subito portati i soccorritori che, nonostante il fiume fosse alto e limaccioso a causa del temporale della notte, sono riusciti a individuare la vittima. Si tratta di un anziano: il corpo è stato recuperato dai sommozzatori



Fino a quando non verrà recuperata, però, non sarà possibile capire la dinamica. Testimoni hanno visto l’auto percorrere il sentiero pedonale che dalla vicina rotonda porta al fiume. Non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un incidente. Indagano i carabinieri.