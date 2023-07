Auto finisce nel Livenza, recuperato il corpo di un anziano

Qualche minuto prima delle 7 di questa mattina i Vigili del fuoco di Pordenone sono stati attivati per un incidente stradale con un'autovettura uscita di strada e caduta in un corso d'acqua in Via Ponte Lacchin a Sacile (PN). Immediatamente è stata inviata sul posto una squadra supportata dal personale SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) del comando di Pordenone, i sommozzatori del Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico regionale del comando VV.F. di Trieste e l'elicottero nel reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia. Appena giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno iniziato le ricerche dell'autovettura, ricerche rese difficoltose dalla scarsissima visibilità dovuta all'acqua torbida. Appena trovata l'autovettura i sommozzatori hanno recuperato il corpo dell'autista e lo hanno portato a riva dove il personale sanitario ne ha constatato il decesso. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, sul posto Carabinieri. Successivamente sono iniziate le operazioni di recupero dell'autovettura per le quali è stata fatta intervenire l'autogru del comando Vigili del fuoco di Pordenone

00:46