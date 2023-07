Forte vento nel Pordenonese: una vigna distrutta a Prata, albero secolare spezzato a Lestans

Tetti scoperchiati, caduta di alberi e di infissi, pali dell'elettricità divelti, oltre venti persone evacuate, interruzione nell' erogazione dell'energia elettrica in vari comuni della pedemontana e in pianura nel Friuli Occidentale. È questo in estrema sintesi il bilancio del maltempo in Friuli: ecco le immagini del vigneto distrutto dal maltempo a Ghirano di Prata e dell'albero secolare spezzato a Lestans

00:46