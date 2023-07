Con la moto centra un ramo caduto sulla strada e cade: trasportato in ospedale con l’elicottero

Drenchia. Un uomo di 49 anni è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato a Drenchia, poco dopo le 15 di venerdì 13 luglio. Il quarantanovenne ha perso il controllo della sua motocicletta ed è caduto sull'asfalto. Ha riportato traumi alla spalla e al torace.

Sul posto il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Il motociclista è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Udine, in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Il motociclista è residente a Cervignano e quando si è verificato l'incidente stava rientrando in Italia dalla Slovenia. È successo lungo la strada di Solarie. La moto ha centrato un ramo caduto sulla carreggiata a causa del maltempo.