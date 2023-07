Spaccano il finestrino dell’auto e rubano soldi e documenti

CIVIDALE. Hanno spaccato il vetro di un finestrino dell'auto e sono riusciti a portare via un borsello contenente denaro contante, circa 40 euro, oggetti personali e tutti i documenti.

È successo a Cividale, nel pomeriggio di giovedì 13 luglio, attorno alle 16.30. L'automobile, di proprietà di un pensionato del posto, era stata parcheggiata nei pressi del cimitero.

Le forze dell'ordine raccomandano ai cittadini di non lasciare mai denaro, telefoni cellulari, computer o borse all'interno della macchina, nemmeno per pochi minuti. Sono in corso indagini da parte dei militari dell'Arma.