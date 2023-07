Un’impronta con la forma della regione per richiamare il territorio: ecco il nuovo logo di Friuli Doc

Cambiata l’amministrazione, cambia pure la grafica della principale manifestazione cittadina, Friuli Doc. È stata svelata dal vicesindaco Alessandro Venanzi la nuova immagine della kermesse in programma dal 7 al 10 settembre.

«Più che rimarcare le differenze con il recente passato – chiarisce – si tratta di un nuovo punto di partenza per ridefinire gli obiettivi dell’evento. Friuli Doc deve restare una grande festa di popolo, in grado di trasmettere l’identità della città e del territorio friulano».

Come ha spiegato Venanzi, l’immagine scelta rappresenta un’impronta digitale con la forma del Friuli Venezia Giulia, un logo che semplifica il tratto identitario di ognuno di noi e quindi vuole richiamarsi alle caratteristiche fondamentali della nostra regione e delle nostre capacità di accoglienza

«Con questa immagine Udine si candida ad essere la leader in ambito enogastronomico al centro di un territorio vasto e dalla forte vocazione all’eccellenza. Infine i colori scelti non sono casuali e spiegano la necessaria attenzione per l’ambiente e la sostenibilità: il verde chiaro, insieme agli alberi al sentiero, ci raccontano di un territorio da scoprire con lentezza e semplicità, rispettandone la bellezza e valorizzandone l’eco sistema».

La nuova grafica

Il primo passo, come dimostrerà la presentazione odierna, sarà la nuova grafica, diversa da quella con il tappo di sughero brandizzato delle ultime edizioni. «Quest’anno andrà in scena il Friuli Doc numero 29 – ricorda Venanzi – quindi ritengo sia importante dare spazio ad alcune novità in vista del trentennale». Il vicesindaco non nasconde che, almeno per questa edizione, la strada seguita sarà quella impostata dal suo predecessore Maurizio Franz: «Prendiamo in mano la manifestazione in corsa, quindi per vedere la nostra prima vera edizione bisognerà attendere il 2024. Dietro a Friuli Doc, infatti, c’è un lavoro di diversi mesi, che non può essere stravolto all’ultimo momento».

Grandi anticipazioni, Venanzi, non le fa, limitandosi a rimarcare come l’evento «debba recuperare lo spirito e il legame con il territorio». Qualche novità ci sarà sulle location della festa. «La presentazione vera e propria della kermesse è già fissata per il 31 agosto. Ovviamente insieme alla Regione Fvg, ente con il quale esiste un rapporto molto stretto per l’organizzazione di Friuli Doc», ammette Venanzi. Quindi, a settembre 2023, rivedremo la partnership con le Pro Loco del Fvg così come con l’Università e con le categorie economiche. Stand e chioschi troveranno posto in piazza San Cristoforo, piazza Marconi, piazza XX Settembre, largo Ospedale Vecchio, piazza Venerio, piazza Duomo, piazzale della Patria del Friuli, via Vittorio Veneto, e via Aquileia, piazzetta del Pozzo compresa. Ci saranno anche palazzo Morpurgo, Loggia del Lionello e via Mercatovecchio.