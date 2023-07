Guida dopo aver bevuto poi lo scontro con un’auto, cinque feriti: denunciato

LIGNANO. Cinque persone sono rimaste ferite - tutte non gravemente - in un incidente stradale tra due auto accaduto, nelle prime ore di sabato 15 luglio, a Lignano, lungo viale delle Terme.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate frontalmente due vetture, una Fiat Bravo e una Renault Clio, guidata da una donna.

L’altro conducente, sottoposto dagli agenti della Polizia di Stato all’alcol test, è risultato con un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte a quello consentito dalla legge: è scattata le denuncia con ritiro della patente di guida e veicolo sequestrato.

Infine, gli sono state contestate due sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada conseguenti al comportamento errato di guida.

Gli operatori della Sores hanno inviato due ambulanze che hanno trasportato le cinque persone ferite al Punto di primo intervento di Lignano per le cure del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Latisana.

Per nessuna persona è stato necessario il ricovero in ospedale. I controlli a Lignano del personale della Questura per contrastare le condotte di guida pericolose sono stati messi in campo per tutta la notte tra venerdì e sabato, in particolare lungo la sr 354.

Nel corso dei servizi disposti dal questore di Udine e diretti dal dirigente della Polizia stradale, con l’impiego della Polstrada di Udine, sono stati controllati 113 veicoli e oggetto di accertamento della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche 113 persone, delle quali 3 - oltre al giovane coinvolto nell’incidente - sono risultate positive alla prova etilometrica.

Una seconda è stata denunciata. Per tutte è scattato il ritiro della patente. In totale 56 i punti patente decurtati.