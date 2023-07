Si scontrano due auto, cinque feriti

LIGNANO. Cinque persone sono rimaste ferite - tutte non gravemente- in un incidente stradale tra due auto accaduto, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15, a Lignano Sabbiadoro in viale delle Terme.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate frontalmente due vetture.

Gli operatori della Centrale Sores hanno inviato sul posto due ambulanze che hanno trasportato cinque persone rimaste ferite al Punto di primo intervento di Lignano per tutte le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Per nessuna persona è stato necessario il ricovero in ospedale (tutti codici verdi).