Incidente a Pertegada, sei feriti tra cui un bimbo. Grave una donna

LATISANA. Sei persone, tra cui un bambino di cinque anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 23 di sabato 15 luglio a Pertegada, lungo la regionale 354 e che ha coinvolto in un tamponamento tre automobili.

Grave una donna, portata in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Il bimbo, che ha riportato una frattura a un arto, è stato trasportato sempre in volo all’ospedale Burlo di Trieste, mentre le altre quattro persone sono state trasferite nella struttura sanitaria di Latisana in ambulanza: le loro condizioni non destano preoccupazione.

Tre le ambulanze (arrivate da Latisana, San Giorgio di Nogaro e Lignano) mandate sul luogo dell’incidente dalla struttura operativa regionale di emergenza sanitaria, che ha gestito la chiamata arrivata al 112. Sul posto anche i carabinieri di Latisana e i vigili del fuoco.