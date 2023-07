Aquileia e Grado più vicine: inaugurato il collegamento marittimo

AQUILEIA. «Con questa nuova linea tra Aquileia e Grado promuoviamo una modalità di trasporto sostenibile, alternativa, che oltre a fornire un servizio di linea permette anche di diffondere un turismo di qualità che mette in collegamento la scoperta di Aquileia e di Grado».

Lo ha rimarcato, nella mattinata di lunedì 17 luglio, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Cristina Amirante, durante l’inaugurazione della linea marittima Aquileia-Grado sul battello Santa Maria, gestito dall’Azienda provinciale trasporti (Apt). «Abbiamo deciso di finanziare il servizio direttamente ai Comuni con 500 mila euro per tre anni, in maniera sperimentale, tarando le risorse sulle richieste che ci sono pervenute, ovvero il marittimo Aquileia-Grado e il marittimo Muggia-Trieste -ha spiegato Amirante -. Se ci saranno altre richieste di sperimentazione di trasporto marittimo o fluviale potremo incrementarlo nei prossimi anni».

Katia Bonaventura

«Avviare una nuova linea di trasporto pubblico ha una finalità importante perché, oltre a garantire un servizio ai pendolari, permette anche di aumentare il flusso turistico. È necessario garantire un aiuto alle aziende del territorio che hanno vinto il contratto e che hanno una lunga tradizione nella gestione del marittimo fluviale e quindi abbiamo ritenuto più opportuno avviare una sperimentazione per sondare come risponde il mercato. Tenendo poi conto che dopo il periodo pandemico la richiesta di trasporto marittimo è molto aumentata e non è facile reperire chi lo gestisce, la scelta della sperimentazione è doppiamente strategica».

L’assessore è poi salita a bordo del battello dal punto di imbarco in via Dante, ad Aquileia, assieme al sindaco Emanuele Zorino, al vicesindaco e assessore al Turismo, Roberto Borsatti, e ai vertici di Apt: è stata poi accolta, dopo circa un’ora di navigazione, a Grado, sul molo Torpediniere, dal sindaco dell’Isola d’oro Claudio Kovatsch.

Katia Bonaventura

Avviata da sabato 15 luglio e inaugurata ufficialmente il 17 luglio, la nuova linea consentirà agli utenti (fino al 12 settembre, da martedì a domenica) di effettuare un’escursione in barca nella laguna di Grado, tra la rigogliosa vegetazione, immersa nella quiete e costellata dai tipici casoni, le caratteristiche antiche abitazioni dei pescatori.

L’itinerario è un viaggio nella storia che unisce Aquileia al suo antico scalo di Grado, consente di percorrere il Fiume Natissa e di visitare a piedi il sito Unesco con la sua area archeologica, dal foro romano all’immensa basilica patriarcale.

Katia Bonaventura

La prima corsa in arrivo ad Aquileia è servita anche da un trenino turistico gratuito dal molo al centro di Aquileia. Il trenino continuerà il percorso nel centro di Aquileia per l’intera giornata ed effettuerà la tratta inversa centro-molo solo per l’ultima corsa in partenza da Aquileia.

Sulla linea è possibile imbarcare la bicicletta, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e organizzare quindi un tour cicloturistico lungo la ciclovia Alpe Adria Radweg o scoprire gli altri itinerari ciclabili della costa del Friuli Venezia Giulia. Gli orari fino al 20 agosto sono (partenze da Aquileia) ore 8.15 - 13.15 - 17.45; (partenze da Grado) ore 10.00 - 14.45 - 19.15. Dal 22 agosto al 12 settembre: (da Aquileia) ore 8.15 - 13.15 - 17.15; (da Grado) ore 10.00 - 14.45 - 18.45.

I biglietti (una corsa singola costa 4,9 euro) sono in vendita attraverso la app TPL FVG, nelle biglietterie TPL FVG e a a bordo. Con la FVGCard e la FVGcardAquileia si ha diritto a usufruire di un viaggio gratis andata e ritorno (con un bambino under 12) più bici da effettuarsi nella stessa giornata.