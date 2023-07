Scontro con un camion: automobilista ferito

REMANZACCO. Un uomo di 36 anni è stato soccorso nel pomeriggio di lunedì 17 luglio dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato in un incidente stradale accaduto a Remanzacco, lungo la strada di Salt, nella zona industriale.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine si sono scontrati una vettura e un camion. L'impatto è stato molto violento, causando danni ingenti a entrambi i veicoli. Sul posto sono giunte un'ambulanza e l'automedica provenienti da Udine, oltre ai vigili del fuoco.

L'uomo che si trovava alla guida dell’auto è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in condizioni piuttosto serie all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, a bordo dell’ambulanza. Illeso, invece, il conduce del camion.