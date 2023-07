Ordinano la carrozzina per il figlio disabile ma arriva mesi dopo e non conforme: per omologarla servono 180 euro

Mesi di attesa, una serie di aggiustamenti e, infine, la scoperta amara che quella carrozzina non è omologata per il trasporto in auto. E così anche a andare a fare la spesa con tuo figlio – se, come in questo caso, ha 11 anni ed è disabile – diventa un rischio. «Come posso accontentarmi del consiglio di non fare viaggi lunghi in auto? E se faccio un incidente mentre vado a fare la spesa?» si chiede il genitore che, esasperato, ha raccontato la sua storia al Messaggero Veneto.



«L’omologazione va fatta» chiarisce il padre di un ragazzino di 11 anni per il quale, lo scorso anno, è stata realizzata una carrozzina come prescritto dalla Neuropsichiatria. Quando la disabilità incide su una persona di un metro e venti di altezza per venti chilogrammi di peso, questo ausilio diventa indispensabile: «Come può – si chiede il padre – stare senza per 15 giorni?».

Tanto, infatti, gli è stato prospettato per omologarla privatamente (oltre a 180 euro più Iva). Un’attesa che si somma a quella che già lo scorso anno il ragazzino ha dovuto vivere proprio per poter ottenere il mezzo.

«L’aspettava da maggio 2022 – continua il genitore – ed è arrivata solo ad agosto 2022. Consegnata senza cintura, con le ruote anteriori da ambienti interni. Per mesi ci è stato detto che erano uguali a quelle della carrozzina precedente e che non erano usurate, come invece appariva chiaramente. Lo schienale basculava perché mancava una vite, le manopole erano troppo basse: mesi dopo sono state montate quelle nuove, senza togliere le vecchie, e ci avevano detto di rivolgerci per questo, a un fabbro. Solo a ottobre la carrozzina è stata regolata dal tecnico che lavora per la Neuropsichiatria, ma ancora non andava bene». Quindi la necessità di rivolgersi al tecnico di una sanitaria che già in agosto era generosamente intervenuto.

«Così com’è adesso, dopo quasi un anno, la carrozzina va meglio» continua il padre. Ma suo figlio, nel frattempo, è cresciuto e i suoi piedi quasi toccano terra. «In realtà la carrozzina ci era già stata consegnata troppo piccola, addirittura più bassa della precedente». Questo, però, è solo uno dei problemi. «Qualche mese fa è emerso un fatto grave: il nuovo tecnico ha detto che la carrozzina non è omologata per il trasporto». A richiesta, l’azienda che l’ha progettata ha risposto che non le era stato chiesto di omologarla.

«Non sarà mai che l’azienda produca di default carrozzine da interni e non trasportabili? Come concepisce la vita di un bambino disabile? Allarmato, ho interpellato la mia assicurazione» continua il genitore. Il rischio è, in caso di incidente, di non vedersi riconosciuto nessun danno. «Mi sono informato per omologare privatamente la carrozzina. Ma non è finita qui. Ogni ausilio prescritto dal sistema sanitario nazionale ha un suo codice identificativo. Mi è stato detto che non esiste il codice dell’omologazione al trasporto di una carrozzina. Ma è possibile? » conclude sconfortato il genitore che, nel vortice della burocrazia, chiede solo di potersi spostare in auto, con suo figlio, in sicurezza.