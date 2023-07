I ladri svaligiano una casa vacanze: spariti gioielli, orologi e denaro contante per un valore di 40 mila euro

LIGNANO. Ladri in azione nella giornata di domenica 16 luglio a Lignano, nella zona di Sabbiadoro, in una laterale di via Latisana.

Ad essere presa di mira è stata una casa vacanze, da dove sono spariti gioielli in oro e diamanti, un orologio Iwc e un Rolex, più 850 euro in contanti, per un danno complessivo stimato in circa 40 mila euro.

Il furto si è verificato nel pomeriggio, tra le 15.30 e le 19. La proprietaria dell’abitazione ha denunciato il furto ai carabinieri di Mortegliano che hanno avviato un’indagine sull’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno aperto, praticamente senza effrazione, una porta blindata che non era stata chiusa con le mandate.