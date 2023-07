Un presidio notturno dell’esercito davanti alla Cavarzerani: l’iniziativa sperimentale a Udine

Nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, tenutosi in Prefettura a Udine, è stato unanimemente condiviso il mantenimento del supporto della componente militare ai servizi di vigilanza nei quartieri più sensibili del capoluogo cittadino.

Lo rende noto il Prefetto Massimo Marchesiello. Oltre ai consueti punti di controllo, a partire da questa sera, un presidio militare dell'Esercito stazionerà, in via sperimentale, anche all'esterno della ex Caserma Cavarzerani - dove alloggiano i richiedenti asilo -, dalle 23 alle 7, monitorando il perimetro di tutta l'area. Resta in ogni caso confermata la presenza dei militari in Borgo Stazione durante l'intero arco della giornata, fino al riposizionamento presso l'ex compendio militare.

Borgo Stazione, inoltre, continuerà a essere particolarmente attenzionato anche dagli equipaggi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, impegnati nelle consuete attività di controllo del territorio e fermi, in ogni caso, i servizi presidiali interforze eventualmente disposti dal Questore con propria ordinanza.