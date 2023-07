Il sindaco di Udine, De Toni: "Io incompatibile? Sono sereno, documenti in regola"

I partiti dell'opposizione in consiglio comunale a Udine, attraverso 12 quesiti mirati a svolgere «un'azione di trasparenza», hanno chiesto all'amministrazione comunale di fare le «opportune verifiche» sul curriculum vitae e l'autocertificazione in materia di incompatibilità presentati dal sindaco Alberto Felice De Toni in occasione delle scorse elezioni comunali. Il primo cittadino ha replicato: «Sono sereno, la documentazione è in regola e non ho nulla da nascondere».

