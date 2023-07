Udine, l'opposizione contro il sindaco: "E' incompatibile, ha omesso incarichi nel curriculum"

Per quale motivo il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha omesso di indicare sul curriculum depositato agli atti durante la campagna elettorale cinque incarichi assunti in altrettante società? I capigruppo di opposizione in Consiglio comunale chiedono di chiarire se De Toni fosse nelle condizioni di compatibilità con la carica di sindaco. La capogruppo della Lega, Francesca Laudicina, spiega i contenuti dell'iniziativa dei partiti di opposizione (video a cura di Christian Seu).

02:05