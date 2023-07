Malore in acqua, anziano trasportato a riva dai bagnanti

LIGNANO. Un uomo di circa 80 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico nella tarda mattinata di martedì 18 luglio per una sindrome da annegamento. L’intervento di salvataggio è scattato a Lignano Sabbiadoro, nella zona di Riviera.

Mentre si trovava in mare l’anziano è stato colto da un malore ed è caduto, inalando acqua. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni bagnanti che si trovavano nelle vicinanze e che in primissima battuta, dopo aver dato l’allarme, sono riuscite a trasportarlo fuori dall'acqua.

Gli operatori medico sanitari (sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso) hanno quindi preso in carico l’uomo, prestandogli le prime cure. L’elicottero del 118 è atterrato nella piazzola adiacente il Punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro.

L'equipaggio dell'ambulanza ha quindi trasportato al Ppi l’ottantenne: per lui, comunque, non è stato necessario il ricovero in ospedale.