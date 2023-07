Perde il controllo del furgone e finisce nel fosso

Incidente a San Pietro al Natisone, in località Tiglio, in cui è rimasto coinvolto un furgone. Il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito fuori strada, terminando la corsa in un fossato a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri per i rilievi.