“Punto alla gola da un insetto entrato nel boccaglio”: anziano soccorso

DUINO. Un uomo di circa 70 anni di età è stato soccorso, nel primissimo pomeriggio di martedì 18 luglio, dal personale medico infermieristico per una puntura di imenottero in mare, a Sistiana.

L’uomo ha riferito di essere stato punto da un insetto che è entrato nel boccaglio mentre nuotava e che lo avrebbe punto alla gola.

Contrariamente a quanto riferito dalla Sores in un primo momento, l’uomo dopo essere uscito dall’acqua non aveva problemi di respirazione o altri sintomi, né risultavano esserci lesioni da puntura.

L’uomo è stato comunque portato per precauzione all’ospedale di Monfalcone – e non a quello di Cattinara come riferito inizialmente dalla Sores - in codice verde.