Si scontra con un’auto: motociclista ferito

TOLMEZZO. Un uomo di circa 40 anni di età è stato soccorso dal personale sanitario nella giornata di martedì 18 luglio, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Tolmezzo, in via Paluzza.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, a scontrarsi sono stati una moto, alla cui guida si trovava il quarantenne, e una vettura: il motociclista è stato sbalzato a circa 6 metri di distanza dal luogo dove si è verificato l’impatto.

Sul posto è intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo. Allertato in un primo momento anche l'elisoccorso, vista la dinamica – giudicata importante – dell’incidente.

I sanitari hanno trovato il motociclista a terra ma cosciente, in condizioni giudicate stabili: per lui è stato quindi disposto il trasporto in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo per una prima valutazione medica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente e della sede stradale.