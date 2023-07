il racconto

Trovata morta in casa, chi è la vittima. Il nipote: «Mi ha avvisato mia mamma, ho avuto subito un brutto presentimento»

Di fronte all'abitazione in via Percoto 8 a Pantianicco sono arrivati amici e familiari. A vederla per l’ultima volta lunedì anche un vicino: «Era uscita di casa per salutarmi, gentile come sempre»

Viviana Zamarian