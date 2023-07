Trovata morta in casa con ferite al capo e una pugnalata alla schiena: il sopralluogo dei carabinieri

Benita Gasparin, 89 anni, stata ritrovata priva di vita nella propria abitazione di Pantianicco, in via Percoto 8, con profonde ferite alla testa. Il personale dell'automedica ha potuto soltanto constatarne il decesso. L'anziana è stata trovata morta nella propria abitazione dai familiari. Questi erano preoccupati dal fatto che non l'avevano vista e che non rispondeva alle telefonate. Il corpo è stato trovato in posizione supina accanto al divano, nella sala della propria abitazione. Presentava profonde ferite alla testa che hanno immediatamente destato il sospetto del medico d'emergenza, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg - L'articolo

(video Petrussi)

01:51