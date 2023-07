Lestizza

Ditta trancia per errore una tubazione del gas, otto ore di intervento per ripristinare la viabilità a Lestizza

Solo dopo aver chiuso il tratto di strada coinvolto e aver verificato che nei paraggi non ci fosse nessuno, i pompieri hanno iniziato a irrorare getti d’acqua nebulizzata in tutto il perimetro dell’area, per evitare che l’atmosfera diventasse infiammabile

Edoardo Anese