Lavori sulla strada, rotta tubatura del gas: i vigili del fuoco bloccano la fuoriuscita

LESTIZZA. A causa della rottura di una tubazione di gas metano, durante dei lavori stradali, dalle 10.15 di giovedì 20 luglio, i vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Codroipo supportata dall'autobotte giunta dalla sede centrale di Udine.

L’incidente si è verificato in via Vittorio Veneto nel comune di Lestizza. Dopo aver interdetto la strada al traffico veicolare e al passaggio pedonale, i vigili del fuoco hanno avviato le procedure per l’abbattimento della nube di gas con dei getti d'acqua nebulizzata e stanno costantemente monitorando con apposita strumentazione le aree circostanti la perdita.

L’azienda distributrice del gas lavora per eliminare la perdita creando un by pass sulla tubazione danneggiata. L'intervento dei vigili del fuoco continuerà fino all'eliminazione della perdita e al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.