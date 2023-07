In vendita la villa bioclimatica dell’influencer e conduttrice televisiva Simonetta Lein

PORDENONE. Una lussuosa villa padronale e un secondo corpo indipendente, per una superficie complessiva interna di 1.150 metri quadrati e spazi esterni a dir poco invidiabili: circa 7.600 metri quadrati impreziositi da una piscina immersa nel verde e un maneggio con scuderie e box per 8 cavalli.

Un lusso, appunto, e come tale riservato a pochi. A cominciare dal prezzo: l’intera proprietà, immersa nella campagna vicino a Pordenone, è infatti in vendita a 1 milione e.850 mila euro. Tutto compreso, incluso un “certificato di notorietà” visto che il podere è attualmente di proprietà di una popolarità del web e della televisione come Simonetta Lein, italo-americana premiata nel 2022 come personaggio televisivo e influencer dell’anno al World Influencers Bloggers Award del Festival di Cannes.

L'annuncio immobiliare con un primo piano dell'influencer Simonetta Lein

La famiglia di Lein si è rivolta alla celebre agenzia Lionard Luxury Real Estate di mettere in vendita una villa comunque diversa da tante altre.

Villa bioclimatica

La proprietà di Simonetta Lein è un concreto esempio di “green building”, una struttura residenziale climaticamente responsabile e realizzato seguendo i principi dell’architettura bioclimatica, con tecniche di progettazione pensate per sfruttare gli elementi naturali, vale a dire elementi geologici e climatici e ottimizzare così l’interscambiabilità termica tra l’edificio e il contesto circostante, per ridurre al massimo l’impatto ambientale sul territorio.

La forma, l’orientamento, oltre chiaramente all’installazione di impianti fotovoltaici, le dimensioni delle finestre e l’uso della vegetazione circostante rappresentano tutti elementi decisivi al fine di considerare l’impatto che l’edilizia ha rivelato sull’ambiente, sintetizzato da due dati registrati dal 2022 Global Status Report for Buildings and Construction, (pubblicazione del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente – UNEP): il 37% di emissioni di anidride carbonica a livello globale proviene dall’industria delle costruzioni che, peraltro, consuma oltre il 34% della domanda di energia a livello globale.

La scelta architettonica, voluta dai genitori della Lein, è stata quindi pionieristica: «Ricordo ancora quando 25 anni fa, da bambina, dopo il bagno in piscina, facevo la doccia con l’acqua bollente che arrivava direttamente dal pannello solare. Allora non mi rendevo conto di quanto la mia famiglia fosse stata in grado di anticipare i tempi», ha commentato l’influencer da quasi 18 milioni di follower su Instagram.

Anche la selezione dei materiali impiegati per gli interni conferma l’impronta ecologica della tenuta nelle campagne di Pordenone e rimanda al moderno concetto di quiet luxury: «Ricordo la volontà di mia madre di avere in casa materiali naturali come il cotto toscano e le vernici all’acqua e nell’evitare l’uso di cemento per scongiurare allergie o danni potenziali alla salute – continua Lein - Scelse perfino di installare i termosifoni come dei battiscopa, perché emanavano calore in maniera più efficiente consumando meno, aiutando quindi sia in termini di costi che di ambiente. Per non parlare della scelta di affidarsi ad abili artigiani locali per valorizzare gli ambienti e sostenere l’economia locale. Ecco, quelle scelte e questa villa hanno influito sulla mia persona e sul mio stile di vita; mi hanno dato coraggio nell’essere diversa e capace di anticipare tendenze destinate poi a diventare mainstream. Se ora conduco il Simonetta Lein Show, uno degli show più rinomati al mondo su Instagram, è perché ho creduto nel digitale come strumento per intervistare celebrities di altissimo livello che, invece di volare nel mio studio, si connettono con un click. Un bel gesto nei confronti dell’ambiente, direi».

Suite e sauna

Il corpo principale della residenza, risalente al 1900, è costruito in pietra con grandi massi di un fiume presenti nelle vicinanze della proprietà, è scenograficamente ricoperto di gelsomino; si sviluppa su tre livelli e offre 4 camere da letto, tra cui una suite padronale al primo piano con bagno en-suite e sauna. Il piano terra di 200 metri quadrati include anche alloggi per il personale di servizio. Sul tetto dell’edificio, ricoperto da pannelli solari, si può ammirare una vista mozzafiato sui vigneti circostanti.

Di fronte alla villa padronale si trova il secondo stabile; ampia metratura e versatilità degli spazi lo hanno reso luogo ideale per ospitare eventi e convegni, così come per organizzare momenti conviviali.

Gli esterni sono particolarmente ricchi: la villa è circondata da un parco alberato in cui si trovano una piscina, delle scuderie che possono ospitare fino ad 8 cavalli e un maneggio che consente di vivere la natura all’insegna del relax e in armonia.

Strategica la posizione della tenuta che la rende un ottimo investimento sia come residenza privata che come edificio con destinazione ricettiva, capace di consentire a chi la abita di assaporare il meglio della cultura italiana e del suo stile di vita.

Nell’annuncio veiene precisato che la villa si trova «a solo un'ora dalle rinomate località di Venezia, Lignano Sabbiadoro e Cortina, dalla dimora si può facilmente raggiungere in poco tempo sia la città d’arte, che il mare, ma anche la montagna e il lago. La sua prossimità con vigneti e cantine premiate la rende inoltre un vero paradiso per gli amanti del vino».