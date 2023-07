A bordo delle Frecce tricolori: ecco i visori che simulano l'esperienza di volo con la Pan

Basta indossare il visore Oculus e ci si ritrova subito lì, sospesi tra cielo e mare. Con le comunicazioni radio e il rombo degli Mb-339 in sottofondo. In volo con la Pattuglia acrobatica nazionale. Sì, ora questo è possibile alla base di Rivolto grazie alla nuova esperienza di realtà virtuale immersiva sperimentata giovedì 20 luglio, per la prima volta, da 100 partecipanti alle visite guidate all’aeroporto organizzate da PromoTurismo Fvg. L’iniziativa “Frecce tricolori VR” si svolge in uno spazio appositamente attrezzato nell’area museale con dieci sedute personalizzate che replicano i numeri dei Pony e, dunque, la formazione della Pan. «Siamo molto soddisfatti di presentare questo sistema di realtà virtuale – riferisce il comandante delle Frecce tricolori Stefano Vit – che consente, indossando il visore, di vedere un video a 360 gradi. Le immagini sono state girate all’interno dei nostri velivoli montando delle telecamere in posizioni diverse. Sono state poi raccolte e catalogate per offrire al pubblico concentrato dei nostri voli».

03:12