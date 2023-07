I vigili del fuoco domano le fiamme in un’abitazione, coppia di anziani in salvo

Giovedì 20 luglio i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con due squadre, una del distaccamento di Maniago e una della sede centrale, per l'incendio di un abitazione a Vajont.

Giunti sul posto, dopo essersi assicurati che la coppia di anziani proprietari fosse già incolume all'esterno dell’abitazione, i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento completamente invaso da un fumo denso e, con l'ausilio della termocamera, hanno individuato un focolaio estinguendolo in breve tempo.

Successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'alloggio ventilando i locali per fare uscire il fumo e controllando, con apposita strumentazione, che all'interno dell'abitazione non fosse rimasta qualche sacca di pericolosi prodotti della combustione. Sul posto, per quanto di competenza, i carabinieri.