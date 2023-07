Fulmine su un palazzo, sei famiglie restano senza luce e gas

CIVIDALE. Un fulmine ha colpito, nel pomeriggio di venerdì 21 luglio, il complesso abitativo che si sviluppa al civico 3 di via Leitch, la strada che completa l’“anello” tra via Borgo Brossana e via Monte Nero: erano all’incirca le 16.30 quando la folgore ha centrato l’immobile, che comprende sei unità abitative, provocando danni sia all’impianto elettrico che a quello del gas, ora inutilizzabili e in attesa di ripristino.

In uno degli appartamenti, inoltre, la scarica ha causato un principio d’incendio: è finito in fiamme un forno a microonde e le fiamme si sono allargate al piano cottura, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco – intervenuti in forze dal Comando provinciale di Udine, con un’autobotte, l’autoscala e l’autopompa serbatoio, per un totale di 9 uomini impegnati – ha permesso di contenere i danni, stroncando il rogo praticamente sul nascere.

Nessuna delle persone che vivono nello stabile, fortunatamente, è rimasta ferita: quelle che risiedono nell’unità abitativa interessata dal principio d’incendio hanno dovuto cercare ospitalità altrove per la notte, mentre le altre sono impossibilitate, per il momento, ad usare luce e gas, essendo necessarie la sistemazione e messa in sicurezza degli impianti.