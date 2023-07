Lignano, cade dalle scale per un malore: grave

LIGNANO. Un uomo, per cause da accertare, forse a causa di un malore improvviso, è caduto dalle scale e ha riportato gravi ferite.

È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 21 luglio, a Villaggio Tarvisio, a Lignano.

L'uomo, che non era cosciente, è stato intubato e trasportato in elicottero, in condizioni gravi all'ospedale di Udine.