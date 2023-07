Scontro auto-moto: feriti un uomo e una donna

CODROIPO. Scontro tra un'automobile e una motocicletta, per cause ancora da accertare, poco dopo le 18.30 di venerdì 21 luglio, a Codroipo, in via Zorutti.

È successo all'altezza della rivendita di ortofrutta. Nello scontro sono rimaste coinvolte anche altre due automobili.

Due le persone ferite: un uomo di 26 anni in sella alla motocicletta, e una donna al volante della macchina.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Codroipo e i carabinieri per i rilievi.

Il motociclista è stato elitrasportato all’ospedale di Udine mentre la persona al volante della macchina è stata portata in ambulanza all'ospedale di San Daniele.

Ci sono stati inevitabili rallentamenti al traffico veicolare per il tempo necessario a consentire le operazioni di soccorso.