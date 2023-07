I ladri entrano in chiesa e rubano le offerte dei fedeli

Sono entrati in chiesa e hanno rubato, dopo aver forzato una cassetta, tutte le offerte dei fedeli. È stato il parroco della chiesa di San Giuseppe di Bevazzana, nel pomeriggio di venerdì 21 luglio, a denunciare l'accaduto ai carabinieri di Latisana.

I militari dell’Arma stanno svolgendo indagini anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Il furto ammonta a circa 100 euro.

E due furti sono stati messi a segno, nella serata di venerdì 21 luglio, in due abitazioni a Pavia di Udine.

In una casa i ladri sono entrati dopo aver forzato un porta e hanno portato via diversi monili in oro. Il danno non è stato ancora quantificato.

Nell'altra abitazione è stata forzata una finestra della cucina. In questo caso il danno ammonta a 200 euro circa. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.