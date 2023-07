La testimonianza

Omicidio di Pantianicco, parla il figlio: «Mia madre non apriva agli sconosciuti, per me qualcuno l’ha seguita»

Le parole del figlio convivente della 89enne uccisa, che il giorno del delitto era per alcune cure in Veneto. Gabriele Cisilino: «In casa c’erano mille euro per le bollette, ma non so quanti ne sono stati rubati»

Elisa Michellut