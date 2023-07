Parapendio precipitata subito dopo il lancio dal monte Cuarnan: pilota in gravi condizioni

GEMONA. Una improvvisa folata di vento o un errore del pilota. Sono ancora da accertare le cause dell’incidente verificatosi nel primo pomeriggio di sabato 22 luglio, al confine tra i Comuni di Gemona e Montenars e nel quale è rimasta gravemente ferita una persona a seguito di una caduta con il parapendio, poco dopo il lancio dal monte Cuarnan.

Notando la vela perdere improvvisamente quota e sparire nella vegetazione, gli altri appassionati presenti in zona hanno immediatamente lanciato l’allarme: sul posto è giunto l’elicottero del pronto intervento medico, il cui equipaggio ha preso in carico la persona ferita, per cui è stato disposto il trasporto in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove il pilota è stato accolto, come detto, in gravi condizioni.