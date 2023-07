Ruba in un appartamento, i vicini chiamano i carabinieri: arrestato

Un uomo, un 44enne residente a Colloredo di Monte Albano, è stato arresto in flagranza di reato per furto in abitazione. È successo nella serata di venerdì 21 luglio, a Lignano.

Sono stati i residenti, dopo averlo notato aggirarsi nei pressi di alcuni appartamenti, a chiamare le forze dell'ordine.

L'uomo, poco prima, era riuscito a mettere a segno un furto in una casa vacanze in via Verdi. Aveva rubato orecchini, un telefono cellulare, un tablet per bambini, alcuni generi alimentari e un paio di cuffie dall'abitazione in cui risiede in affitto un turista tedesco di 38 anni.

L'uomo aveva infilato tutto in un sacchetto e si era allontanato. È stato fermato dai carabinieri con tutta la refurtiva.

Aveva in tasca anche un coltello con una lama da 22 centimetri, sequestrato, e una cuffia che probabilmente utilizzava per coprire il volto.