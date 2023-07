Auto urta un ciclista che cade e rimane ferito. Il conducente scappa

BUJA. Ha urtato con l'auto un ciclista, che in quel momento si stava allenando assieme ad altri due amici, facendolo cadere a terra ma anziché fermarsi ha proseguito la sua corsa senza prestare soccorso.

È successo attorno alle 9, a Tonzolano di Buja. A urtare i ciclisti è stato il conducente di un'utilitaria, una Fiat Panda grigia.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri di Osoppo per ricostruire l'accaduto e ascoltare le testimonianze.

Saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona ma sembra siano già stati raccolti, proprio grazie alle testimonianze, alcuni elementi per individuare l’investitore.

Il ciclista è rimasti ferito ed è stato trasportato all'ospedale di San Daniele in condizioni non gravi. Illesi i due amici.

È stato informato anche il vicesindaco Marco Zontone. "Ho sentito al telefono il padre di uno dei due amici che si trovavano assieme al ciclista urtato dalla macchina e per fortuna ho saputo che le sue condizioni non sono gravi, ciò che invece è grave è l’accaduto".

Il sindaco di Buja, Silvia Pezzetta, aggiuge: "Siamo sconcertati per le modalità dell'accaduto. Il comportamento dell'automobilista è deplorevole. Al ferito auguriamo di rimettersi presto. Come amministrazione abbiamo inserito a bilancio anche alcune risorse per implementare ulteriormente il servizio di videosorveglianza affinché episodi come questo non restino impuniti. Mi auguro che il responsabile venga rintracciato al più presto".