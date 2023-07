Incendio al centro di accoglienza minori richiedenti asilo a Montereale, edificio inagibile

Nella notte tra sabato e domenica 23 luglio intorno all’una e trenta un incendio è scoppiato nello scantinato del centro di accoglienza dei minori richiedenti asilo a Grizzo, fra via Nuova e via Ciotti, in comune di Montereale.

I ragazzi e l’operatore del centro sono riusciti a mettersi in salvo prima che il fumo invadesse tutti i locali. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto per le operazioni di spegnimento sono state impegnate più squadre dei vigili del fuoco da Maniago e da Pordenone, con il supporto del nucleo nbcr. Al vaglio dei pompieri le cause del rogo.

A lanciare l’allarme al 112, stanotte, è stato un vicino di casa.

Per un’ora e mezza, vista l’altissima temperatura sviluppatasi nel seminterrato cieco le squadre si sono date il cambio ogni due minuti, salendo e scendendo le due rampe di scale, riuscendo a contenere l’incendio che non si è propagato al resto della struttura.

Alle cinque l’incendio era stato domato. Quindi è rimasta la squadra di Maniago per le successive operazioni di verifica e minuto spegnimento.

Il sindaco di Montereale Valcellina Igor Alzetta, di concerto con la cooperativa che gestisce la struttura di accoglienza, ha trovato disponibilità per stanotte in due alberghi a Malnisio e Aviano. per i quindici minori stranieri non accompagnati.

Si cerca di trovare ora una soluzione per i prossimi giorni. La casa della gioventù, di proprietà della parrocchia, non è agibile dal punto di vista igienico sanitario: il fumo, salito attraverso il vano scale, ha impregnato le pareti e gli ambienti.

I danni da incendio sono localizzati invece nello scantinato.