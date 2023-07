Malore sotto l’ombrellone, anziano muore in spiaggia

LIGNANO. Si stava godendo una domenica al mare assieme alla moglie quando è stato colto da un malore, risultatogli purtroppo fatale. È successo nel pomeriggio di domenica 23 luglio, lungo la spiaggia di Lignano Sabbiadoro.

L’uomo, di 95 anni e originario del Veneto – più precisamente della provincia di Padova –, Giovanni Battista Giacomelli, è stato colto da un malore improvviso mentre, assieme alla consorte, si trovava sotto l’ombrellone, nella zona compresa tra l’ufficio spiaggia 17 e il 18.

L’anziano è purtroppo deceduto nonostante gli sforzi dei presenti, che lo hanno aiutato per primi, e del personale sanitario inviato da Sores, la Sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria che ha attivato sia un’ambulanza, sia l’automedica. È stato utilizzato anche il defibrillatore, ma i tentativi purtroppo non hanno dato il risultato sperato.

L’uomo non si è ripreso e il medico poi non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto, per i dovuti accertamenti, la Capitaneria di Porto.