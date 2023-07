Scontro tra due auto in A23, feriti e rallentamenti

TREPPO GRANDE. Incidente lungo l'autostrada A23, all'altezza del comune di Treppo Grande. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto per i rilievi, si sono scontrate due automobili.

Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Le persone coinvolte nel sinistro sono rimaste ferite ma non in modo grave. Ci sono rallentamenti al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso.