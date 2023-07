In discesa con i mezzi più strani, senza motore: ecco la Crazy Cup di Spilimbergo

Almeno novemila le persone che nella due giorni di gare hanno invaso il cuore di Spilimbergo per assistere alla ventesima edizione della Crazy cup, la goliardica discesa fatta con carrettini e mezzi di qualsiasi tipo senza propulsione. Se non quella della fantasia e dell’inventiva. Una competizione unica nel suo genere, promossa dal comitato omonimo in sinergia con la sezione locale dell’Afds, resa possibile grazie al sostegno del Comune e di diversi sponsor, divenuta nel corso degli anni un appuntamento fisso per gli amanti della velocità che, a bordo dei mezzi più strani, provenienti da tutta la regione, dal Veneto, dalla Lombardia e dal Trentino, si sono dati sportivamente battaglia sul tracciato ricavato lungo la ripida discesa che da piazza Duomo porta alle rive del Tagliamento, sino alla polisportiva Aquila. (video Ambrosio / Petrussi)

01:38