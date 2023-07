Anziana uccisa in casa, il Ris di Parma sul luogo del delitto

I Ris di Parma sono al lavoro a Pantianicco, in via D’Annunzio 1, per raccogliere elementi utili a individuare l'assassino (o gli assassini) di Benita Gasparini, la donna di 89 anni uccisa con due coltellate alla schiena nel salotto della propria abitazione.

I carabinieri del Ris nella casa in cui è stata uccisa Benita Gasparini

Il Reparto investigazioni scientifiche dell'Arma è intervenuto alle 12.45 di lunedì 24 luglio. Cercherà di capire se ci sono tracce utili dentro la casa che è stata posta sotto sequestro proprio per cristallizzare la situazione e permettere agli esperti di utilizzare le tecnologie più sofisticate nella ricerca di eventuali dna di estranei.

Il Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma sarà al lavoro due giorni a Pantianicco. Nella giornata di lunedì 24 luglio, i carabinieri si occuperanno degli accertamenti biologici, mentre martedì 25, stando alle prime informazioni, al rilevamento delle impronte con il laser scan.