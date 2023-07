Colpita da una trave di legno nel campo scout: minorenne trasportata all’ospedale in elicottero

MALBORGHETTO VALBRUNA. Colpita da una trave di legno nel campo scout e trasportata in elicottero all’ospedale. L’incidente si è verificato nella giornata di lunedì 24 luglio, con il personale del pronto intervento medico e i vigili del fuoco di Tarvisio che sono dovuti intervenire, poco dopo le 14, in un campo scout in Val Saisera, nel territorio comunale di Malborghetto Valbruna, dove appunto era stata segnalata una minorenne ferita.

I vigili del fuoco, giunti sul luogo segnalato, hanno trovato la ragazza a terra, ferita dopo essere stata colpita da una trave in legno caduta accidentalmente in prossimità delle tende da campeggio. I pompieri, in attesa dell’arrivo del personale sanitario, hanno prestato le prime cure alla minore, che era dolente ma cosciente.

Una volta giunto il personale del pronto intervento medico sanitario, la giovane è stata stabilizzata e imbarcata sull’elicottero del 118, a bordo del quale è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti.