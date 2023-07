la guida

Lo smartphone in vacanza, quanto costa telefonare o mandare un messaggio all’estero. Via alla connessione in aereo: tutti i prezzi

La Commissione Ue aveva indicato nel 30 giugno il termine per permettere di utilizzare il cellulare anche in volo. Non tutte le compagnie hanno introdotto la novità, ma alcune sì: ecco quali

a cura di Sandra Riccio