Delitto di Pantianicco, cassetti in disordine e tracce ematiche: la ricostruzione del Ris

Sono arrivati i Ris sul luogo del delitto di Pantianicco. Dalle prima informazioni, è emerso che ignoti hanno rovistato nella stanza dell’anziana dove sono stati trovati armadi e cassetti aperti. Gli uomini del Ris dovranno poi analizzare le scarpe dei figli Roberta e Luca che per ultimi hanno visto la madre. Il prelievo (effettuato già il giorno dell’omicidio) delle scarpe serve per ricostruire i loro movimenti in base alle impronte che si troveranno in casa.

Nella scena del crimine erano presenti tracce ematiche e calpestamenti e bisogna capire a chi appartengano. Le ricerche sulle impronte e gli altri accertamenti dattiloscopici ripartiranno martedì dalle 8 alle 9, mentre l’auto del figlio Luca Cisilino, già sotto sequestro, sarà ispezionata martedì pomeriggio

Lunedì 24 luglio sono entrati nell’abitazione anche i consulenti nominati dai familiari, l’esperto della scena del crimine Edi Sanson e la criminologa Linda Pontoni.

(Intervista di Laura Pigani, videoproduzioni Petrussi)

02:51