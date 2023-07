Delitto di Pantianicco, parla uno dei figli della vittima: "Iimpossibile tornare alla normalità"

Il disagio che si unisce al dolore, assieme all’impossibilità di tornare alla quotidinaità. Anche lavorativa. Sono parole di sconforto quelle di Gabriele Cisilino, uno dei figli di Benita Gasparini, l’89enne uccisa nella sua abitazione di Pantiniacco, frazione di Mereto di Tomba, nella giornata di mercoledì 19 luglio. Un delitto che ancora non ha un colpevole. «Ci ritroviamo in una situazione molto difficile perché al dolore per la scomparsa della mamma si unisce l’impossibilità di tornare alla normalità, anche lavorativa. Ho fiducia nell’operato delle forze dell’ordine ma sarà dura e, soprattutto, temo che sarà lunga perché credo che più passa il tempo e maggiori saranno le difficoltà nel ricostruire quanto accaduto. Paura? No, però sono cose che fanno riflettere, non sarà più la stessa cosa. Sospetti? Magari sapessi chi è stato, non saremmo qui a parlarne». (servizio di Laura Pigani / immagini Petrussi)

02:27